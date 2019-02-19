РФ відправила кораблі стежити за американським есмінцем у Чорному морі

У РФ заявили про організацію безперервного стеження

Силы Черноморского флота Российской Федерации организовали непрерывное слежение за американским эсминцем Donald Cook, который вошел в Черное море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как отмечается, слежения осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс".

"19 февраля 2019 года в 17 часов 00 минут по московскому времени в акватории Черного моря зашел эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США "Дональд Кук". Назначенними силами и средствами Черноморского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем. Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что американский эсминец USS Donald Cook направился в Черное море через пролив Дарданеллы. Donald Cook является ескадреним миноносцем четвертого поколения, основным оружием которого являются управляемые крылатые ракеты "Томагавк" со способностью нести ядерные заряды.

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы США направили самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V для патрулирования неподалеку от побережья оккупированного Россией Крымского полуострова и Черноморского побережья вблизи Новороссийска.