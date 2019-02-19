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РФ відправила кораблі стежити за американським есмінцем у Чорному морі

Новини » Політика    19.02.2019 - 21:05
РФ відправила кораблі стежити за американським есмінцем у Чорному морі
Фото: есмінець USS Donald Cook (twitter.com/USNavyEurope)

У РФ заявили про організацію безперервного стеження

Сили Чорноморського флоту Російської Федерації організували безперервне стеження за американськими есмінцем Donald Cook, який увійшов в Чорне море. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ. 

Як зазначається, стеження здійснюють малий ракетний корабель "Орехово-Зуєво" і розвідувальний корабель "Іван Хурс".

"19 лютого 2019 року о 17 годині 00 хвилин за московським часом в акваторії Чорного моря зайшов есмінець керованої ракетної зброї Військово-морських сил США "Дональд Кук". Назначенними силами і засобами Чорноморського флоту організовано безперервне стеження за американськими есмінцем. Безпосередній контроль за його діями здійснюють малий ракетний корабель "Орехово-Зуєво" і розвідувальний корабель "Іван Хурс", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що американський есмінець USS Donald Cook попрямував в Чорне море через протоку Дарданелли. Donald Cook є ескадреним міноносцем четвертого покоління, основною зброєю якого є керовані крилаті ракети "Томагавк" зі здатністю нести ядерні заряди.

Раніше повідомлялося, що Військово-повітряні сили США направили літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V для патрулювання неподалік від узбережжя окупованого Росією Кримського півострова і їх Чорноморського узбережжя поблизу Новоросійська.

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