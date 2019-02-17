РФ відмовляється врегулювати ситуацію на Донбасі під час виборів в Україні, - Волкер

РФ не проявляє інтересу до зустрічі на рівні спецпредставника Держдепартаменту США з питань України і помічника президента РФ

Россия не проявляет интереса ко встрече на уровне спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова. Об этом сообщил Волкер передает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, РФ не желает предпринимать действий по урегулирования конфликта на Донбассе во время президентской компании в Украине.

"Мы всегда за то, чтобы встретится и поговорить. Россия не проявляет никакого интереса или прогресса по данному вопросу. По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов", - сказал Волкер на полях Мюнхенской конференции.

Однако спецпредставитель США признал, что минские соглашения не работают должным образом, поскольку Россия отказывается их имплементировать.

Также Волкер подчеркнул, что со стороны РФ никогда не было прекращения огня, отвода тяжелого вооружения или сотрудничества по этому вопросу.

Напомним, ранее Курт Волкер назвал восстановление суверенитета Украины целью цивилизованного мира. Ранее Волкер заявлял, что Россия на протяжении четырех лет ежедневно нарушает минские соглашения.