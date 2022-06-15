РФ зупиняє ще одну турбіну на "Північному потоці" та сильно скорочує поставки

"Газпром" зупинив експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на КС "Портова".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал компанії.

"У зв'язку із закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту (відповідно до припису Ростехнагляду та з урахуванням технічного стану двигуна) "Газпром" зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на КС "Портова", - говориться в повідомленні. Добова продуктивність КС "Портова" з 16 червня становитиме до 67 млн куб. м на добу. При цьому плановий обсяг складає 167 млн куб. м на добу.