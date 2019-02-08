РФ знову не надала доказів про стан здоров'я моряків, - омбудсмен

Москалькова запевняє, що російські медики розцінюють стан здоров'я моряків як задовільний

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой, что состояние здоровья захваченных в Керченском проливе украинских моряков удовлетворительное. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Денисовой.

В то же время, омбудсмен подчеркнул, что никакого официального подтверждения этой информации нет.

"Получила ответ от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой на мои многократные обращения в отношении украинских военнопленных. Российский Омбудсмен уверяет, что состояние здоровья моряков медики оценивают как удовлетворительное. Но, опять же, никакого официального подтверждения в виде медицинской справки нет!", - написала Денисова.

Она напомнила, что раненые Андрей Ейдер, Василий Сорока и Андрей Артеменко так же как и раньше требуют качественного лечения и оперативного вмешательства. Кроме того, в медицинской помощи нуждаются не только они, а и другие наши моряки.

"Мы и в дальнейшем будем настаивать на переводе трех раненых моряков на лечение в третьей (нейтральной) страны и безусловном освобождении всех пленных моряков, в соответствии с Третьей Женевской Конвенцией "Об обращении с военнопленными" от 12 августа 1949 года", - добавила омбудсмен.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в данный момент ждет результатов результатов повторных анализов Андрея Ейдера для подтверждения возможного его заражения вирусом гепатита.

РБК-Украина писало, что в РФ ухудшилось состояние здоровья еще трех украинских моряков.