У РФ опублікували представлену в Мінську "формулу Штайнмайєра"

У Росії опублікувала погоджений текст так званої "формулу Штайнмайєра" по врегулюванню на Донбасі, від якої напередодні в Мінську відмовилася українська сторона. Текст документа оприлюднила газета "Комерсант".

Зокрема, погоджена на зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" редакція прописує імплементацію "формули Штайнмайєра" в українське законодавство. Згідно їй, закон про особливий статус Донбасу набирає чинності в 20:00 в день голосування на позачергових виборах в окупованих районах. При цьому вибори повинні бути призначені і проведені у відповідності з Конституцією України та законом, що регулює місцеві вибори в ОРДЛО.

Також пропонується, що особливий статус Донбасу буде тимчасово діяти до публікації висновків ОБСЄ про минулі вибори, після чого набуде чинності на постійній основі. Передбачається, що російська сторона наполягає на включенні даної формулювання в закон про особливий статус і в Конституції України.

Фото: "формула Штайнмайєра" в російській редакції

Зазначимо, українська сторона на переговорах у Мінську висунула умови імплементації "формули Штайнмайєра". Київ не має принципових заперечень, але в той же час наполягає, що спочатку має бути повне припинення вогню, виведення російських військ, забезпечення роботи ЦВК, українських партій та ЗМІ, а також повернення контролю над кордоном з РФ.

Також вчора повідомлялося, що Росія заблокувала дату розведення сил на Донбасі.