ТКГ продовжить обговорювати імплементацію "формули Штайнмайера" 1 жовтня

Фото: Мартін Сайдик (radiosvoboda.org)

Сторони продовжать працювати над імплементацією формули

На засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську сторони не дійшли згоди щодо "формули Штайнмайера", яка є одним з варіантів вирішення ситуації на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдик, ТКГ працює за принципом консенсусу, і він не може коментувати позиції сторін. Він не сказав про якісь угоди сторін.

"Сторони продовжать дискусії з питань імплементації "формули Штайнмайера", розведенні сил і засобів поразки від лінії зіткнення і обміну полоненими 1 жовтня", - сказав він.

Таким чином, 18 вересня жодних рішень на переговорах з Донбасу не було.

Зазначимо, згідно з формулою, Донбас повинен отримати "особливий статус" (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях, ще до виведення або роззброєння незаконних збройних формувань (російських гібридних сил). після того як ОБСЄ свідчить законність таких виборів, закон вступає в силу на постійній основі.

Нагадаємо, раніше представники України в ТКГ зазначив, що українська сторона не має принципових заперечень по "формулі Штайнмайера" про місцеві вибори, але назвав пункти для її реалізації.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи заблокувала розведення сил в районі Золотого і Петровського.