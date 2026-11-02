РФ в Олешках заметала следы и подвозила технику: Sky News показал съемку с воздуха

Журналист Sky News Азад Сафаров рассказал, что до, во время и после эвакуации россияне использовали гуманитарный коридор в военных целях.

По его словам, съемочная группа видела, как российские военные завозили в Олешки и соседние села тяжелую технику. Также они подвозили оружие, боеприпасы, военных и еду.

Оккупанты ходили по домам и искали подвалы для новых позиций. Кроме того, они возвращали позиции, которые ранее потеряли.

Еще, по словам журналиста, россияне "заметали следы". Они забирали из морга тела мирных жителей, погибших от обстрелов и мин.

Сафаров объяснил, что материал нельзя было показать раньше, пока эвакуированные из Олешек не добрались до подконтрольной Украине территории.

"Этот материал обязательно нужно показать иностранцам, дипломатам, администрации Трампа, полагающим, что россиянам можно верить", - написал журналист.

Напомним, первая леди США Мелания Трамп сообщила, что из Олешек эвакуировали почти 800 человек.

Режим прекращения огня в городе действовал с 27 октября по 1 ноября.

Как сообщала РБК-Украина, Генштаб ВСУ заявил, что армия РФ использовала режим тишины для обустройства позиций.

По данным ведомства, россияне меняли подразделения, укрепляли позиции, расширяли антидроновые средства на дорогах и наращивали логистику, в том числе подвоз боеприпасов.