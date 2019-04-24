У РФ пояснили порядок отримання російських паспортів жителям ОРДЛО

У МВС РФ заявили, що жителі "ДНР" і "ЛНР" зможуть звернутися за отриманням російського громадянства без відмови від українського. Про це повідомляється на сайті відомства.

Прийом всіх заяв буде розглядатися в Ростовській області, уточнили правоохоронці. У РФ заявили, що звернутися із заявою про отримання російського паспорта жителі ОРДЛО зможуть без відмови від чинного українського громадянства.

"Встановлений указом порядок звернення з відповідною заявою обумовлений специфікою ситуації і важким становищем, в якому знаходяться громадяни України та особи без громадянства, які проживають на територіях ДНР і ЛНР", - зазначили в МВС.



Прийом заявок від жителів Донбасу буде здійснюватися через "уповноважених осіб ДНР" і "ЛНР" і розглядатися на території Ростовської області, де вже є всі необхідні для цього ресурси. Термін розгляду заяви - до 3 місяців.

Нагадаємо, спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що недавнє рішення Росії про видачу паспортів жителям Донбасу порушує Мінські домовленості. Також посольство США в Україні засудило указ президента Росії Володимира Путіна щодо російських паспортів для жителів Донбасу.