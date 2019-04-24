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РФ звинувачує Україну в незацікавленості в переговорах по морякам


Сьогодні в Гаазі відбулися консультації України і РФ за морякам

У МЗС Росії звинуватили представників української влади в незацікавленості в переговорах під час консультацій в Гаазі, на яких обговорювалося питання затримання російськими прикордонниками трьох кораблів ВМС України та їх екіпажі у листопаді 2018 року. Про це йдеться в заяві МЗС Росії.

На переговорах російська сторона привернула увагу української сторони до "правил і норм законодавства РФ і міжнародного права, які порушили кораблі під час їх перебування в територіальному морі Російської Федерації і при спробі прорватися в Керченську протоку".

Крім того, представники РФ докладно поінформували українську сторону про умови утримання затриманих і дотриманні їх процесуальних прав.

"Українська делегація заявила про свою незацікавленість у них. Таким чином, українська сторона йде від предметного обговорення ситуації, що виникла внаслідок неправомірних дій українських кораблів за вказівкою керівництва країни, і продовжує використовувати її в пропагандистських цілях", - повідомили в МЗС РФ.

Нагадаємо, президент Міжнародного трибуналу з морського права Джин-Хен Пайк визначив дати слухань у справі про застосування тимчасових заходів до РФ через порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів і 24 членів їх екіпажів.

17 квітня суд Російської Федерації продовжив арешт моряків до липня, незважаючи на те, що до цього ряд країн зажадали від Росії звільнення українських моряків.

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