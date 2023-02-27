РФ обстреливает жилые кварталы в Олешках, а ВСУ атаковали позицию вражеской ПВО, - Генштаб

Российская Федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивает численность личного состава. По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Луганской области переброшено до 200 военнослужащих срочной службы из Ростовской области.

В течение суток противник нанес 8 ракетных и 28 авиационных ударов, 12 из них - иранскими ударными БПлА типа "Шахед-136". Совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений, формирование наступательных группировок не обнаружено. Противник в приграничных районах Брянской и Курской областей осуществляет инженерное оборудование местности, в том числе противотанковых рвов.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Елине Черниговской области; Строительное, Горки, Атинское, Волфино, Павловка, Степок Сумской области; Ветеринарное, Стрелка Гатище, Волчанские Хутора, Каменка, Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел несколько безуспешных наступательных действий. В частности, в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное и Выемка - Донецкой. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Куриловка, Кисловка, Табаевка Харьковской области; Невское, Краснопоповка, Диброва Луганской области и Роздоловка - Донецкой.

На Бахмутском направлении обстрелов подверглись населенные пункты, в частности, Железнянское, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Клещиевка и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных атак в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Нетайлово, Водяное, Первомайское, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Нескучное и Угледар.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы 17 населенных пунктов. Среди них - Времовка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Орехов, Малая Токмачка и Белогорье Запорожской области. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии, а для определения позиций нашей артиллерии развернул в районе населенного пункта Степное радиолокационный комплекс "Зоопарк-1".

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадало более 20 населенных пунктов Херсонской области, находящихся на правом берегу реки Днепр. В частности, Берегово, Берислав, Веселое, Тягинко, Антоновка и город Херсон.

Противник продолжает нести потери. Поэтому для оказания медицинской помощи своим военнослужащим активно использует местную инфраструктуру на временно захваченных территориях. Так, в населенном пункте Каланчак, на базе местной больницы обустроен военный госпиталь. Туда уже привезли около 150 раненых военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. По имеющейся информации, медицинский персонал - исключительно россияне.

Враг продолжает осуществлять мероприятия по дискредитации Сил обороны Украины и запугиванию жителей временно захваченной части Херсонской области. Противник снова обстрелял из минометов жилые кварталы населенного пункта Олешки и обвинил в этом ВСУ.

Авиация Сил обороны Украины нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Наши воины за текущие сутки уничтожили 9 из 12 иранских ударных БПлА типа "Шахед-136" и 1 - типа "Zala".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы противника и одну позицию противовоздушной обороны.