РФ обстреляла село в Луганской области: три человека погибли, один ранен

В понедельник, 17 апреля, российские военные обстреляли село в Луганской области и убили троих человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую областную прокуратуру.

"Около 10:00 оккупанты совершили ракетный обстрел села Новоегоровка Сватовского района Луганской области. В результате погибли трое гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Напомним, что во время контрдиверсионных мер во фронтовых районах Луганской области правоохранителям еще один вражеский схрон с боеприпасами.

Официальные власти Попасной (Луганская область) и все коммунальные службы будут готовы вернуться в населенный пункт после деоккупации. Сейчас там проживает около 200 человек и им нужна помощь.

Во временно оккупированной части Луганской области россияне усиливают контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений

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