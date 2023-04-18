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РФ обстреляла село в Луганской области: три человека погибли, один ранен

Фото: Автомобиль медиков (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 17 апреля, российские военные обстреляли село в Луганской области и убили троих человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую областную прокуратуру.

"Около 10:00 оккупанты совершили ракетный обстрел села Новоегоровка Сватовского района Луганской области. В результате погибли трое гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Ранение получила 45-летняя женщина. Она госпитализирована в больницу города Харьков.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что во время контрдиверсионных мер во фронтовых районах Луганской области правоохранителям еще один вражеский схрон с боеприпасами.

Официальные власти Попасной (Луганская область) и все коммунальные службы будут готовы вернуться в населенный пункт после деоккупации. Сейчас там проживает около 200 человек и им нужна помощь.

Во временно оккупированной части Луганской области россияне усиливают контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации о дислокации их подразделений

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