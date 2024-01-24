Потребители должны платить за свет, чтобы восстанавливать энергетику, - Минэнерго

Потребители должны платить счета за электроэнергию, потому что энергетическим предприятиям нужны деньги на восстановление энергосистемы после массированных ракетных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра энергетики Светлану Гринчук.

"Была введена мораторий на отключение для того, чтобы поддержать потребителей, это не равнозначно потому, что можно не платить вообще за эту услугу. Потому что нашим энергокомпаниям тоже нужно как-то выживать, тоже нужно возобновлять энергетику, нужно ремонтировать постоянно", - сказала она.

Замминистра пояснила, что в начале полномасштабного вторжения было принято решение о запрете на отключение потребителей за долги. Однако сразу после принятия этого решения начала расти задолженность за потребленную электроэнергию.

"Потребители почему-то восприняли запрет на отключение, как возможность вообще не оплачивать предоставляемые им услуги, к сожалению", - подчеркнула Гринчук.

Она отметила, что в прифронтовых регионах, где практически каждый день проходят обстрелы, потребители добросовестно платят за электроэнергию. В то же время, Черновицкая область входит в пятерку крупнейших должников за электроэнергию.

"Честно говоря, это выглядит немного несправедливо, даже к жителям прифронтовых областей, которые добросовестно платят", - подчеркнула Гринчук и добавила, что на сегодня долги за электроэнергию составляют почти 10 млрд грн.

В то же время она отметила, что у людей могут быть разные жизненные обстоятельства, поэтому Кабинетом Министров предусмотрены различные варианты для потребителей относительно того, как договариваться с поставщиком за оплату потребленной электроэнергии.

"Мы все-таки хотим напомнить потребителям, что подача электроэнергии и других коммунальных услуг – это услуга, которая должна оплачиваться. И не нужно злоупотреблять", – подытожила чиновница.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что средства по платежам за потребленную электроэнергию помогают как можно быстрее восстанавливать поврежденные в результате атак объекты энергетической системы.