Разбили лицей и оставили без света: россияне ночью ударили по Никопольскому району

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В результате атак в Марганецкой громаде пострадал лицей, промышленное предприятие, насосная станция водоканала, административное здание. Всего выпустили 30 снарядов.

В одном из сел снаряды повредили линию электропередач. Полтысячи семей остались без света.

Аварийные бригады уже приступили к работе.

В ночь на 19 января россияне обстреляли Никопольский район Днепропетровской области с использованием "Градов".

Также напомним, что в ночь на 15 января россияне в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области - выпустили более 20 снарядов.

Ранее мы писали, что 11 января российские войска в очередной раз обстреляли Никопольский район и Марганец Днепропетровской области, в результате обстрела один человек получил ранения.

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