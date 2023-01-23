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РФ обстреляла Херсонскую область: обломки снаряда упали во двор дома, есть жертва (видео)

Фото: РФ обстреляла сегодня Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 23 января, российские оккупанты обстреляли дома в Антоновке Херсонской области. Обломки снарядов упали во двор, есть погибший.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Российские снаряды попали в здание в пгт Антоновка", - рассказал он.

По словам главы региона, обломки снарядов не только разбили окна и изуродовали стены - во дворе погиб мужчина.

"Его жизнь унес обломок вражеского боеприпаса, выпущенного россиянами по мирным жителям", - добавил Янушевич.

Как сообщалось, ВСУ подбили катер, которые присвоили российские оккупанты, при попытке высадки ДРГ вблизи Херсона.

Напомним, российские оккупанты за прошедшие сутки 25 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии, минометов, танков и РСЗО.

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