РФ обстреляла громаду в Запорожской области: один дом полностью разрушен (фото)

В четверг, 9 февраля, российские военные нанесли удар по Запорожской области и разрушили один частный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Запорожской ОВА.

"Многострадальная Камышевахская община провела этот день под плотными обстрелами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к этому часу уже в пятый раз мирный населенный пункт получил удары. Последствия обстрелов выясняются.

"На данный момент известно, что один частный дом разрушен до основания, около десяти - поврежден. Предварительно - обошлось без человеческих жертв", - добавили в ОВА.