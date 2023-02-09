RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ обстреляла громаду в Запорожской области: один дом полностью разрушен (фото)

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/zoda_gov_ru)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 9 февраля, российские военные нанесли удар по Запорожской области и разрушили один частный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Запорожской ОВА.

"Многострадальная Камышевахская община провела этот день под плотными обстрелами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к этому часу уже в пятый раз мирный населенный пункт получил удары. Последствия обстрелов выясняются.

"На данный момент известно, что один частный дом разрушен до основания, около десяти - поврежден. Предварительно - обошлось без человеческих жертв", - добавили в ОВА.

Напомним, что российские оккупанты могут начать свое наступление на юго-востоке Украины, поскольку там они имеют возможность пополнять резервы.

Российские оккупанты обустроили мобильный крематорий в Токмаке Запорожской области, чтобы скрыть потери. Горожане жалуются на трупную вонь в городе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЗапорожская областьВойна в Украине