РФ обстреляла вертолет Бундесвера в Балтийском море: что известно

Отмечается, что экипаж корабля РФ применил против вертолета ВВС Германии сигнальные боеприпасы.

Детали инцидента пока остаются неразглашенными, включая причину использования сигнальных боеприпасов и точные действия российского экипажа.

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя инцидент на встрече НАТО в Брюсселе, отметила необходимость усиления защиты критической инфраструктуры в регионе из-за риска гибридных атак со стороны РФ.

По ее словам, в Балтийском море будет расширено патрулирование, в частности, для мониторинга трубопроводов и кабелей передачи данных.

Бербок отметила, что Балтийское море все чаще используется для обхода санкций, наложенных на Россию из-за войны против Украины.

Гибридные атаки РФ

Россия активно использует гибридные атаки в Европе, объединяя кибернападения, дезинформацию, шпионаж и физический саботаж для дестабилизации региона.

В 2024 году были зафиксированы многочисленные случаи подобных атак в разных странах ЕС.

Российские хакеры направляют атаки на критическую инфраструктуру, в частности, энергетическую и правительственные системы, в таких странах, как Польша, Латвия и Германия.

Российские агенты также подозреваются в подрыве подводных кабелей связи и газопроводов, в частности, в Балтийском регионе. Это вынудило страны Европы подписали договор по защите подводной инфраструктуры.