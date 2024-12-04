РФ обстреляла вертолет Бундесвера в Балтийском море: что известно

Напряженность в Балтийском море между Россией и западными государствами растет. Во время разведывательной миссии вертолета Бундесвера, его обстрелял экипаж российского корабля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
Отмечается, что экипаж корабля РФ применил против вертолета ВВС Германии сигнальные боеприпасы.
Детали инцидента пока остаются неразглашенными, включая причину использования сигнальных боеприпасов и точные действия российского экипажа.
Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя инцидент на встрече НАТО в Брюсселе, отметила необходимость усиления защиты критической инфраструктуры в регионе из-за риска гибридных атак со стороны РФ.
По ее словам, в Балтийском море будет расширено патрулирование, в частности, для мониторинга трубопроводов и кабелей передачи данных.
Бербок отметила, что Балтийское море все чаще используется для обхода санкций, наложенных на Россию из-за войны против Украины.
Россия активно использует гибридные атаки в Европе, объединяя кибернападения, дезинформацию, шпионаж и физический саботаж для дестабилизации региона.
В 2024 году были зафиксированы многочисленные случаи подобных атак в разных странах ЕС.
Российские хакеры направляют атаки на критическую инфраструктуру, в частности, энергетическую и правительственные системы, в таких странах, как Польша, Латвия и Германия.
Российские агенты также подозреваются в подрыве подводных кабелей связи и газопроводов, в частности, в Балтийском регионе. Это вынудило страны Европы подписали договор по защите подводной инфраструктуры.
Недавно мы сообщали, что в Литве восстановили кабель связи со Швецией через Балтийское море. Вообще, в этом районе подводные кабели очень часто "обрываются", а все больше экспертов подозревают в таких диверсиях именно РФ.
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