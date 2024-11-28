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В Литве восстановлен кабель связи со Швецией через Балтийское море

Четверг 28 ноября 2024 21:01
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В Литве восстановлен кабель связи со Швецией через Балтийское море Иллюстративное фото: в Литве восстановлен кабель связи со Швецией через Балтийское море (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Литовское подразделение шведской телекоммуникационной компании Telia Lietuva отремонтировало кабель связи между Литвой и Швецией в Балтийском море. Он был поврежден около двух недель назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Как заявили представители компании, трафик через Балтийское море был успешно восстановлен. Там также отметили, что на этот канал приходилась около трети международного интернет-трафика, но общественность не испытала никаких перебоев из-за повреждения канала.

"У нас есть несколько интернет-соединений в Литве с большим запасом пропускной способности, поэтому пользователи могут быть уверены, что соединение будет работать даже в самых сложных обстоятельствах", - заявил технический директор Telia Андрюс Шемешкявичюс.

Что произошло с кабелями в Балтийском море

В Балтийском море повреждены два подводных телекоммуникационных кабеля, в том числе C-Lion1, соединяющий Хельсинки и Росток. Причины инцидента расследуются, но министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что повреждения могли быть умышленными.

Среди подозреваемых – китайское грузовое судно Yi Peng 3 под руководством российского капитана. Судно привлекло внимание по странному маршруту, и его остановили для проверки ВМС Дании.

Компания-оператор кабеля C-Lion1 сообщила о начале ремонта, который продлится 5–15 дней. Кабель протяженностью 1173 км, действующий с 2016 года, обеспечивает прямую связь между Финляндией и Центральной Европой.

Также в Балтийском море обнаружены повреждения кабеля между Литвой и Швецией.

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