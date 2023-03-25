РФ обстреляла две громады Днепропетровской области из артиллерии и БПЛА

В субботу, 25 марта, российские оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"Беспокойно сегодня было в двух районах области. Никопольский район российские оккупанты атаковали с БпЛА. Под вражеский огонь попала Марганецкая община", - говорится в заявлении.
По словам Лукашука, в Синельниковском районе армия РФ нанесла удар из тяжелой артиллерии по Великомихайловской общине.
"В обоих случаях - без пострадавших. Территории обстрелов обследуются", - добавил глава облсовета.
Напомним, что в пятницу, 24 марта, российские военные обстреляли два района Днепропетровской области и повредили базу отдыха.
В четверг, 23 марта, российские военные атаковали Никопольский район Днепропетровской области. В результате вражеского обстрела пострадал один человек.
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