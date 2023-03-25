РФ обстреляла две громады Днепропетровской области из артиллерии и БПЛА

В субботу, 25 марта, российские оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Беспокойно сегодня было в двух районах области. Никопольский район российские оккупанты атаковали с БпЛА. Под вражеский огонь попала Марганецкая община", - говорится в заявлении.

По словам Лукашука, в Синельниковском районе армия РФ нанесла удар из тяжелой артиллерии по Великомихайловской общине.

"В обоих случаях - без пострадавших. Территории обстрелов обследуются", - добавил глава облсовета.