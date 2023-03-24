Россияне обстреляли два района Днепропетровской области и повредили базу отдыха
В пятницу, 24 марта, российские военные обстреляли два района Днепропетровской области и повредили базу отдыха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"Агрессор продолжает совершать террор мирного населения. В течение дня армия РФ несколько раз ударила по Никопольскому району. Атаковали три общины - Марганецкую, Мировскую и сам Никополь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты также обстреляли Великомихайловскую общину в Синельниковском районе.
"В результате обстрелов повреждения получило здание базы отдыха, зацепило и электросети. Везде обошлось без пострадавших", - добавил глава облсовета.
Напомним, что российские оккупанты нанесли удары по Днепропетровской и Донецкой областях. К сожалению, в Первомайском есть раненая женщина.
В четверг, 23 марта, российские военные атаковали Никопольский район Днепропетровской области. В результате вражеского обстрела пострадал один человек.
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