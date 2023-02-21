РФ из тяжелой артиллерии обстреляла Никополь и две громады в Днепропетровской области

Во вторник, 21 февраля, российские военные обстреляли Никополь в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

Отмечается, что во вражеский огонь сегодня попали Мировская, Марганецкая общины и Никополь.

"Трижды в течение дня российская армия била по Никопольщине из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Напомним, что с начала вторжения оккупанты повредили 4045 домов в Днепропетровской области.

В воскресенье, 19 февраля, российские военные в очередной раз обстреляли территорию Днепропетровской области, в результате чего были ранены местные жители и повреждена гражданская инфраструктура.

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