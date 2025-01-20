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РФ обстреляла Днепропетровскую область из "Градов": что известно о последствиях

Понедельник 20 января 2025 08:28
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РФ обстреляла Днепропетровскую область из "Градов": что известно о последствиях Фото: последствия обстрела Никопольской громады 20 января (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на понедельник, 20 января, нанесла обстрелы по Никопольской громаде из РСЗО "Град". Россияне также били по Марганецкой и Покровской громадам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака и председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

По данным Лыско, во время российских обстрелов были повреждены промышленное предприятие, гимназия, 4 многоэтажки и линия электропередач.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Также он уточнил, что сегодня ночью подразделения ПвК "Восток" уничтожили над областью 4 вражеских беспилотника.

Фото: последствия обстрела Никопольской громады 20 января (t.me/mykola_lukashuk)

Обстрелы Никополя

Стоит напомнить, что Никополь почти всегда находится под вражескими обстрелами. В частности, 4 января из-за российского удара в городе была повреждена пожарная часть.

А 15 января оккупанты нанесли удары по Никополю с применением реактивных систем залпового огня. В результате вражеской атаки в городе была зафиксирована жертва и раненый.

Ранее мы писали, что в результате российской атаки были повреждены два предприятия в Никопольском районе.

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Никополь Днепропетровская область Война в Украине
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