РФ обстреляла Днепропетровскую область из "Градов": что известно о последствиях
Российская армия в ночь на понедельник, 20 января, нанесла обстрелы по Никопольской громаде из РСЗО "Град". Россияне также били по Марганецкой и Покровской громадам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака и председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
По данным Лыско, во время российских обстрелов были повреждены промышленное предприятие, гимназия, 4 многоэтажки и линия электропередач.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Также он уточнил, что сегодня ночью подразделения ПвК "Восток" уничтожили над областью 4 вражеских беспилотника.
Обстрелы Никополя
Стоит напомнить, что Никополь почти всегда находится под вражескими обстрелами. В частности, 4 января из-за российского удара в городе была повреждена пожарная часть.
А 15 января оккупанты нанесли удары по Никополю с применением реактивных систем залпового огня. В результате вражеской атаки в городе была зафиксирована жертва и раненый.
Ранее мы писали, что в результате российской атаки были повреждены два предприятия в Никопольском районе.
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