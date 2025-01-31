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РФ обстреляла баллистикой центр Одессы: что известно на сейчас

Фото: в Одессе из-за атаки есть пострадавшие (t.me/odeskaODA)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 31 января, вечером ударили по Одессе. В результате атаки уже известно о пострадавших.

РБК-Украина собрало последствия очередной атаки российских террористов.

Содержание:

Куда целились оккупанты и чем били

Вечером 31 января в Одессе раздался ряд мощных взрывов. Перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе пусков баллистических ракет с южного направления.

Позже глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, что оккупанты ударили по историческому центру Одессы ракетами. 

Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что большое количество повреждений и разрушений зафиксировали в охранной зоне ЮНЕСКО. Повреждено здание, которое находится под усиленной защитой.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что, по предварительной информации, оккупанты использовали для атаки на гражданскую застройку баллистические ракеты. 

"Снова и снова: ПВО - первый приоритет, работаем со всеми партнерами, чтобы дать больше защиты нашему государству", - подчеркнул он. 

Пострадавшие в результате атаки

Мэр Труханов рассказал, что по состоянию на 21:02 было известно о двух пострадавших в результате атаки. Их направили в больницы, где им предоставят всю необходимую помощь. 

При этом, по словам Кипера, одна из пострадавших - сотрудница отеля. 

Обновлено 21:37

Глава Одесской ОВА рассказал, что в результате атаки пострадали две женщины. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. 

 
Фото: последствия российского удара по Одессе (t.me/odeskaODA)

"На месте работают все соответствующие службы. Призываю горожан не пренебрегать мерами безопасности и в случае объявления воздушной тревоги немедленно направляться в укрытие", - добавил он. 

К слову, несколько дней назад российские оккупанты ударили по частному предприятию в Николаеве.

При подготовке материала использовались: публикации мэра Одессы Геннадия Труханова, главы Одесской ОВА Олега Кипера и президента Украины Владимира Зеленского.

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