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РФ обстреляла Антоновку в Херсонской области: пострадали трое, в том числе ребенок

Фото: Автомобиль медиков (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 30 июня, обстреляли Антоновку в Херсонской области. В результате вражеской атаки пострадали три человека, среди них один ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Российская армия обстреляла жилой дом в Антоновке - пострадала семья с ребенком",- говорится в сообщении.

Фото: населенный пункт, который обстреляла Россия (deepstatemap.live)

Отмечается, что у 6-летнего мальчика диагностировали ранение ноги средней степени тяжести.

"Также из-за вражеского удара ранения получил 79-летний мужчина и 42-летняя женщина", - добавил глава области.

Прокудин рассказал, что всех пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Атаки РФ на Херсон и область

Российские оккупанты постоянно обстреливают правобережье Херсонской области с левого берега, используя, в том числе и артиллерию.

Херсон обстреляли российские войска с утра в пятницу, 30 июня. Также под ударом оказалось село Михайловка Херсонской области, два человека ранены.

Вчера захватчики обстреляли "Пункт несокрушимости" в Херсоне, который был организован в одной из местных школ. Два человека погибли, двое получили тяжелые ранения.

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