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РФ обстріляла Сумську область з "Градів". Україна відбила атаку вогнем у відповідь

Фото: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький (sts.sumy.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 18 травня вночі Росія обстріляла зі своєї території з "Градів" Сумську область, Україна відбила атаку вогнем у відповідь. Пошкоджений житловий будинок, без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Ніч на Сумщині пройшла знову не спокійно. З вечора розпочався обстріл з артилерії та мінометів з російської сторони по території Сумського району. Ми відбили атаку ворога вогнем у відповідь! З нашої сторони постраждалих немає", - написав Живицький.

Зазначимо, за даними прикордонників, ворог вночі вів вогонь по області з "Градів".

"Російські війська здійснили обстріл з реактивної системи залпового вогню з боку російського населеного пункту Понури. Нараховано біля десятка пострілів. Внаслідок обстрілу пошкоджене приватне помешкання в одному з населених пунктів Великописарівської територіальної громади", - повідомили в ДПСУ.

При цьому вже сьогодні зранку, за словами голови Сумської ОВА, о пів на шосту ранку росіяни зі своєї території обстріляли село Дмитрівка, Охтирського району.

Постраждалих немає, але було влучання у приватний будинок мирних жителів.

Нагадаємо, вчора 17 травня російські військові намагались знову прорватися через кордон у Сумській області.

Додамо, в Сумській ОВА пояснили часті намагання РФ прорватися через кордон, таким чином ворог хоче не тільки перевірити обороноздатність ЗСУ, а й укріпити свій кордон, страхуючи себе у разі можливого наступу.

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