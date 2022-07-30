РФ обстріляла ракетами Харків: почалася пожежа в будівлі навчального закладу

За його словами перший "приліт" був близько третьої години ночі.

"Прилетіло в Слобідський район, в будівлю одного з навчальних закладів. Там пожежа, яку вже гасять наші хлопці з ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Про постраждалих інформації немає.

"Близько четвертої ранку був ще один удар, який чув усе місто. Куди прилетіло - зараз з'ясовуємо", - повідомив Терехов

Нагадаємо, в ніч на 29 липня під час повітряної тривоги у Харкові прогриміла серія вибухів. Мер Ігор Терехов розповів, що в центральній частині міста зафіксовано два "Прильоти".

За його словами, в першому випадку окупанти потрапили в двоповерховий будинок, у другому - в будівлю одного з вищих навчальних закладів. На місці події працюють рятувальники і шукають під завалами людей.