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РФ обстріляла ракетами Харків: почалася пожежа в будівлі навчального закладу

Фото: окупанти обстріляли Харків (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська вночі вдарили ракетами по Харкову. Був "приліт" в Слобідський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова.

За його словами перший "приліт" був близько третьої години ночі.

"Прилетіло в Слобідський район, в будівлю одного з навчальних закладів. Там пожежа, яку вже гасять наші хлопці з ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Про постраждалих інформації немає.

"Близько четвертої ранку був ще один удар, який чув усе місто. Куди прилетіло - зараз з'ясовуємо", - повідомив Терехов

Нагадаємо, в ніч на 29 липня під час повітряної тривоги у Харкові прогриміла серія вибухів. Мер Ігор Терехов розповів, що в центральній частині міста зафіксовано два "Прильоти".

За його словами, в першому випадку окупанти потрапили в двоповерховий будинок, у другому - в будівлю одного з вищих навчальних закладів. На місці події працюють рятувальники і шукають під завалами людей.

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Харків