РФ обходит санкции для производства оружия. Politico назвало, какие страны снабжают детали

Российский импорт, на который наложили санкции США и союзники, с января по октябрь прошлого года составил около 9 млрд долларов. Это всего на 10% меньше, которое было до февраля 2022 года.

России нужны товары для продолжения боевых действий. Речь идет о микрочипах, датчиках, навигационных системах для производства оружия. В частности, ракет "Кинжал", разведывательных и ударных дронов, включая "Шахеды".

В совместном исследовании Международной рабочей группы Ермака-Макфола по российским санкциям и KSE Institute, аналитическому центру Киевской школы экономики, отмечается, что возможности РФ производить ракеты и беспилотники выросли в 2023 году.

По оценкам Украины, в 2022 году российские ракетные мощности составляли 50 ракет в месяц, к середине 2023 удвоились до 100 и достигли 115 к концу года. Авторы исследования считают, что если РФ продолжит темпы войны, то истощит свои запасы.

Какие страны снабжают детали

Издание отмечает, что партнеры Украины ввели санкции в отношении многих западных компонентов из 2800, найденных в обломках российского оружия на поле боя.

Подробный анализ показателей российской торговли показывает, что за первые 10 месяцев прошлого года западные компании поставили 48% таких компонентов, а Китай - 45%.

Крупнейшим поставщиком технологий для военных товаров стала американская компания Intel, за ней следует китайская Huawei. Также в ТОП-10 вошли американские компании Analog Devices, AMD, Texas Instruments, IBM и Dell.

Исследования показывают, что России удалось реконфигурировать свои цепочки поставок. Больше всего поставок теперь идет из Китая, Гонконга, Турции и ОАЭ.

Авторы отчета "Проблемы применения экспортного контроля" рекомендуют укрепить корпоративную ответственность и привлекать частный сектор. Также аналитики советуют штрафовать тех, кто нарушает или обходит санкции против РФ, устранить пробелы в политике контроля за экспортом и бороться с лазейками через третьи страны.

Россия перестраивается на "военные рельсы"

Напомним, в России в бюджете на 2024 год приняли рекордные расходы на армию. Кремлевские власти направили треть всех расходов на содержание армии и оборонно-промышленный комплекс. Это произошло впервые со времен распада СССР.

Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) оценил, что бюджет военных расходов России на 2023 год составляет около 6,6 трлн рублей (85,8 млрд долларов). Это соответствует примерно 4,4% ВВП России по сравнению с 3,6% в 2021 году до вторжения в Украину.