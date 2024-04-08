В РФ обдумывают допуск турецкого омбудсмена к украинским военнопленным, - Лубинец

"Скажем так, это еще один из элементов нашей тактики, как изменить ситуацию с нарушением прав военнопленных на территории Российской Федерации. Опять же вы увидели только публичную позицию. Он (турецкий омбудсмен - ред.) приехал в Украину, он заявил о намерениях посетить территорию Российской Федерации. Мы над этим работали много месяцев", - сказал Лубинец.

Он отметил, что сначала встречи были непубличными, во время которых обсуждался вопрос, готов ли омбудсмен Турции заниматься этим.

"Я отдельно хотел бы поблагодарить свой турецкий коллегу, что он не просто согласился. Он лично приехал на четыре дня, несмотря на то, что они видели, что, с одной стороны, вся территория Украины - под постоянными обстрелами, а, с другой стороны, у них был и есть священный месяц Рамадан. Но он приехал", - подчеркнул украинский омбудсмен.

Он сообщил, что по возвращению его коллега проинформировал, что уже через два дня после возвращения у него состоялся первый контакт, дискуссия с российской стороной.

"Потом публично они показали, что он с Москальковой встретился, это обсудили. На сегодняшний день меня информировано, что российская сторона взяла время на обдумывание турецкой стороны - а именно омбудсмена Турции - посетить на территории РФ украинских военнопленных. Ждем", - добавил омбудсмен.

Обмен "всех на всех"

Высказался Лубинец и по поводу недавних призывов папы Римского обменять пленных в формате "всех на всех". По его словам, это результаты активности украинской стороны.

"Я не могу сказать, что на сегодняшний день у меня есть предчувствие, что мы на пороге какого-то большого обмена всех на всех. Это не значит, что мы над этим не работаем. Но опять же, единственная проблема, с которой мы сталкиваемся - это нежелание российской стороны проводить обменные процессы", - добавил омбудсмен.