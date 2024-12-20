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РФ за ночь выпустила 65 дронов, а утром атаковала Киев 5 ракетами: сколько сбили

Фото: силы ПВО сбили 5 баллистических ракет и 40 дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия ночью 20 декабря выпустила по Украине дроны и ракеты. Также оккупанты утром направили на Киев пять баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечают военные, около 7:00 враг нанес удар по Киеву пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Пуски осуществлялись из Воронежской и Брянской областей России.

Противовоздушная оборона уничтожила все пять ракет. Однако из-за падения обломков сбитых ракет есть разрушения и пострадавшие.

Также Воздушные силы ВСУ сообщили, что за ночь оккупанты выпустили по Украине 65 "Шахедов" и дронов других типов. Пуски были из четырех районов в России - Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск.

Кроме того, оккупанты нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области и управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской области.

Силы ПВО уничтожили 40 дронов, еще 20 беспилотников-имитаторов локально потеряны. ПВО работала в Курской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Последствия атаки РФ

Как отмечают Воздушные силы, в результате ночного удара поражены частные, многоквартирные дома, лечебные учреждения, складские помещения и фермерские хозяйства в Днепропетровской, Сумской, Киевской и Харьковской областях.

В частности, в Киевской области возник масштабный пожар на складе. К ликвидации последствий привлекли поезд.

В результате ракетной атаки в Киеве упали обломки в пяти районах. Известно об одном погибшем и девяти раненых.

В Голосеевском районе столицы поврежден бизнес-центр, дома, машины и тепломагистраль. Подробнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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