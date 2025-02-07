РФ якобы запустила по Киеву "Орешник" 6 февраля: украинцев предупредили об очередной манипуляции

Что предшествовало

Вчера утром в Украине объявлялась масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара. Тревога длилась около 30 минут.

Впоследствии ряд СМИ сообщили, что причиной тревоги был якобы запуск россиянами ракеты средней дальности класса "Орешник". Однако ракета якобы не достигла своей цели и упала на территории России.

Что произошло на самом деле

Как отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, материал первоисточника построен на заявлениях блогера и украинского военного Кирилла Сазонова.

Однако сам Сазонов в своей заметке использовал формулировки "вероятно запустили" и "вероятная цель - Киев". Это подтверждает, что реальных доказательств того, что россияне запускали "Орешник" по Киеву, нет.

"Официальных подтверждений пуска "Орешника" не было ни с украинской стороны, ни со стороны РФ. Россияне часто манипулируют темой "Орешника", чтобы запугать украинцев", - заявили в Центре.

Масштабная тревога из-за баллистики

Ранее мы писали о том, что 21 ноября российские террористы впервые за полномасштабную войну запустили ракету "Орешник" по городу Днепр.

Тогда российский диктатор Владимир Путин заявил, что таким образом Россия провела испытания этого типа вооружения. Однако из-за типа этой ракеты и дальности полета масштабную тревогу объявляют по всей территории Украины.