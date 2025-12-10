РФ якобы установила контроль над Северском: в ВСУ ответили, какая ситуация на самом деле

Что предшествовало

Вчера, 8 декабря, аналитический проект Deep State сообщил, что российские оккупационные войска активизировали попытки продвижения в районе Северска Донецкой области.

По данным экспертов, враг продолжает стягивать пехоту непосредственно к городу, что создает угрозу медленного перехода Северска под контроль оккупантов.

"Северск понемногу оказывается в руках врага, и ситуация разворачивается не лучшим образом", - отмечают аналитики.

Фото: карта DeepState

Что говорят в ОК "Восток"

Как рассказали в командовании, на Славянском направлении напряженной остается ситуация в районе Северска. В то же время заявления об установлении врагом контроля над городом не соответствуют действительности.

Отмечается, что враг, пользуясь погодными условиями, пытается инфильтроваться в город малыми штурмовыми группами. Силы обороны уничтожают захватчиков в городе и на его подступах.

"Так же потерями для оккупантов заканчиваются их попытки установить в городской застройке флаги для создания пропагандистской картинки. Для нанесения огневого поражения задействованы, в частности, артиллерийские подразделения и ударные БпАК сил обороны Украины", - говорится в сообщении ОК "Восток".

Что говорят в ЦПД

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также заявил, что российские войска не контролируют Северск. По его словам, российская пропаганда традиционно называет "контролем" отдельные мероприятия штурмовых групп в город, но бои продолжаются.