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В РФ недовольны качеством китайских автомобилей, которых стало больше после санкций, - Reuters

Фото: В РФ недовольны качеством китайских автомобилей (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Большинство западных автопроизводителей покинули рынок РФ и это вынуждает россиян преодолевать свое нежелание пользоваться китайскими брендами. Однако часть автолюбителей говорит о низком качестве этих автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Китайские бренды, такие как Haval, Chery и Geely, теперь составляют около 40% продаж новых автомобилей в России. Они пришли на замену ушедшим из РФ Renault, Nissan и Mercedes.

"Россияне заявляют, что качество некоторых китайских автомобилей ниже, чем у западных конкурентов, а отраслевые эксперты заявили, что китайским производителям необходимо укреплять свою репутацию даже когда их доля на рынке стремительно растет", - говорится в материале.

Большинство западных автопроизводителей, боровшихся с отечественными автопроизводителями за долю рынка с тех пор, как в начале 2000-х начали строить заводы в России, прошлой весной прекратили свою деятельность. Хотя большинство иностранных фирм ушли из России или находятся в процессе ухода, хранящиеся запасы и "параллельный импорт" означают, что автомобили некоторых компаний пока остаются в продаже.

Местные эксперты отмечают, что в то время как китайские автомобили все больше заполняют нишу, отсутствие репутации остается проблемой. Более низкий уровень жизни и стремление к автомобилям западного производства заставили людей сократить свои расходы и покупать больше подержанных автомобилей.

Напомним, что российский суд в понедельник заморозил все активы Volkswagen на территории России. Решение было принято по иску местного производителя под названием ГАЗ.

Volkswagen пытается продать свой флагманский российский завод в Калуге, к югу от Москвы. Завод мощностью 225 тысяч автомобилей в год был закрыт с марта 2022 года.

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