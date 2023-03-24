В РФ недовольны качеством китайских автомобилей, которых стало больше после санкций, - Reuters

Китайские бренды, такие как Haval, Chery и Geely, теперь составляют около 40% продаж новых автомобилей в России. Они пришли на замену ушедшим из РФ Renault, Nissan и Mercedes.

"Россияне заявляют, что качество некоторых китайских автомобилей ниже, чем у западных конкурентов, а отраслевые эксперты заявили, что китайским производителям необходимо укреплять свою репутацию даже когда их доля на рынке стремительно растет", - говорится в материале.

Большинство западных автопроизводителей, боровшихся с отечественными автопроизводителями за долю рынка с тех пор, как в начале 2000-х начали строить заводы в России, прошлой весной прекратили свою деятельность. Хотя большинство иностранных фирм ушли из России или находятся в процессе ухода, хранящиеся запасы и "параллельный импорт" означают, что автомобили некоторых компаний пока остаются в продаже.

Местные эксперты отмечают, что в то время как китайские автомобили все больше заполняют нишу, отсутствие репутации остается проблемой. Более низкий уровень жизни и стремление к автомобилям западного производства заставили людей сократить свои расходы и покупать больше подержанных автомобилей.