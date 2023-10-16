В РФ неизвестные уничтожают технику для постройки укреплений на границе с Украиной, - ЦНС

Речь идет, в частности, о российской Курской области.

Согласно данным представителей местного подполья, коммерческие структуры региона, у которых в принудительном порядке забирают строительную технику, требуют от властей области денежных компенсаций за уничтоженные экскаваторы.

Причиной этого является уничтожение такого имущества партизанами "на регулярной основе".

Так, участники Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) в Рыльском районе Курской области выходят на акции протеста против уничтожения их сельскохозяйственных земель.

В частности, рассказывают в Центре, в российском населенном пункте Старая Николаевка на приграничье с украинской Сумской области военнослужащие ВС РФ активно строят опорные пункты на черноземах фермеров.

Власти российской Курской области отбирают у фермеров земли для нужд военных и строительства укреплений на границе с Украиной (фото: sprotyv.mod.gov.ua)

"При этом земля становится непригодной для дальнейшего использования. Фермеры передали фото укреплений окупантов на собственной земле", - говорится в материале.

В ЦНС добавили, что продолжают наблюдать за действиями российских захватчиков, и напомнинают, что передать украинской разведке информацию о войсках РФ можно с помощью чатбота по этом ссылке.

Российские линии обороны у границы с Украиной

Напомним, еще с прошлого года в России стали возводить укрепления с "зубами дракона" и т.д. на приграничье с Украиной. Так, например, прошлой осенью в Белгородской области появились защитные противотанковые сооружения. Кроме того, россияне также возводили усиленные линии обороны в Курской области.

Объясняли россияне такие действия страхом перед якобы предположительным наступлением украинских сил на территорию РФ.

Недавно аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что российские пограничники, в частности в Брянской, Курской и Белгородской областях, столкнулись с нехваткой возможностей и оборудования для противостояния возможным трансграничным рейдам на территорию РФ, а также для борьбы с так называемыми "атаками дронов".

В начале октября были обнародованы кадры с картой, показывающие, как РФ расширила укрепления вдоль границы с Украиной.

Тажке ранее сообщалось, что на замену разворованным бетонным укреплениям руководство Курской области РФ закупает крупные партии колючей проволоки.