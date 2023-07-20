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У РФ нет ракет сильнее нашей воли. Зеленский отреагировал на ночную атаку на юг

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Четверг 20 июля 2023 11:52
У РФ нет ракет сильнее нашей воли. Зеленский отреагировал на ночную атаку на юг Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные продолжают атаковать наши мирные города, но воля украинцев к победе и поддержке друг друга сильнее любых вражеских ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

После обстрела Одессы и Николаева Зеленский отметил, что российские террористы продолжают свои попытки разрушить жизнь Украины. К сожалению, в результате атак есть погибшие и раненніе. Президент выражает свои соболезнования родным и близким.

"Но нет у государства-зла ракет, которые были бы сильнее нашей воли сохранить жизнь, поддержать друг друга и победить", - отметил он.

Зеленский благодарит всех, кто защищает украинские города, людей и наше небо. Он благодарен нашим военным, спасателям, врачам, местным властям, волонтерам и всем, кто привлечен к ликвидации последствий российского террора.

Он также поблагодарил работников портов, которые делают все, чтобы сохранить нашу инфраструктуру, строителей и ремонтных бригад, которые помогают людям восстановить нормальные условия жизни.

"Все вместе мы пройдем это страшное время. И выстоим против ударов российского зла", - добавил президент.

Зеленский также обнародовал видео с последствиями ночных российских ударов по мирным городам Украины.

Ночная атака по Украине

Российские оккупанты уже третий день подряд атаковали юг Украины. Из-за обстрела в Одессе и Николаеве повреждены жилые дома и другая инфраструктура, также возникли пожары.

На данный момент известно об одном погибшем и восьми пострадавших в Одессе, а в Николаеве - об одном погибшем и 19 пострадавших.

Отметим, что россияне атаковали Украину 19 крылатыми ракетами и таким же количеством "Шахедов", часть из них удалось сбить.

Больше о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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