У РФ назвали умову подання заявки на повернення в ПАРЄ

Голова Державної думи В'ячеслав Володін заявив, що 19 червня рада нижньої палати парламенту розгляне питання про надання російській делегацією заявки на участь у сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдуми.



Він зазначив, що в цей же день обговорять затвердження складу делегації та її керівника. Володін розповів, що в неї входять сім представників Ради Федерації і 11 депутатів Держдуми. Згідно з планами, делегацію очолить заступник голови нижньої палати Петро Толстой.

Також Володін додав, що якщо 24 червня ПАРЄ прийме резолюцію, яка виключить можливість обмежувати не входять в неї делегації в праві голосувати, виступати і приймати участь в роботі асамблеї, то до кінця цього ж дня Російська Федерація офіційно направить свою заявку на повернення в ПАРЄ.



"У цьому випадку 25 червня наша делегація увійде в зал засідань ПАРЄ", - заявив він.

Володін також зазначив, що якщо російську делегацію не позбавлять будь-яких повноважень, то вона буде брати участь у виборах генерального секретаря Ради Європи. Він заявив, що якщо Росію позбавлять їх, то вона залишить за собою право покинути ПАРЄ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 17 травня Комітет міністрів Ради Європи підтримала повернення Росії в ПАРЄ. Глава МЗС Фінляндії Тімо Сойні заявив, що його країна намагалася знайти рішення розбіжностей з Росією під час головування в Раді Європи. В той же час фінська міністр зазначив, що "виникнення кризи" пов'язане з діями РФ.

Крім того, регламентний комітет ПАРЄ прийняв проект резолюції, яка ускладнить процедуру введення санкцій проти делегацій. Українська сторона буде працювати над тим, щоб переконати Парламентську асамблею не приймати цю резолюцію, адже це призведе до повернення російської делегації до роботи в асамблеї.