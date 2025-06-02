Российская Федерация подтвердила договоренность с Украиной относительно еще одного обмена пленными. Этот обмен может быть "самым крупномасштабным".

Об этом заявил глава российской делегации, помощник российского диктатора Владимир Мединский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Обмен военнопленными будет паритетным. В общем не менее 1 000 человек. Возможно, больше. До 1 200. Сейчас считают", - сказал Мединский.

По его словам, "это будет самый большой обмен с начала СВО".

"Он будет охватывать, по формуле "всех на всех, прежде всего тяжелораненых, тяжелобольных и молодых солдат до 25 лет", - уточнил руководитель российской делегации.

Мединский также подтвердил слова министра обороны Украины Рустема Умерова относительно обмена телами погибших военных. Однако представитель Кремля заявил, что Россия в одностороннем порядке передает Украине 6 тысяч замороженных тел военнослужащих

"Тела будут переданы Украине на следующей неделе", - сказал он.

При этом Умеров говорил, что обмены телами состоится также 6000 на 6000.

Напомним, незадолго до этого президент Владимир Зеленский сообщил, что делегации Украины и Российской Федерации во время встречи в Стамбуле 2 июня договорились о новом обмене военнопленными.

Затем Умеров рассказал, что настаивает на освобождении Россией всех пленных и возвращении похищенных детей. По его словам, сейчас Украина и Россия договорились об обмене всех на всех тяжело раненых и тяжело больных военнопленных.

Обмен пленными в формате "1000 на 1000"

Во время первого раунда переговоров в Турции 16 мая делегации Украины и России согласовали масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000". Из-за значительного объема договоренность реализовывали поэтапно в течение нескольких дней.

Обмен начался в пятницу, 23 мая - тогда из российского плена освободили 390 украинцев: 270 военных и 120 гражданских. Среди них - бойцы ВМС, Десантно-штурмовых войск, Нацгвардии, Теробороны и пограничной службы.

На следующий день, 24 мая, Украина вернула еще 307 военнослужащих, среди которых - 27 защитников Мариуполя, а также военные из частей, которые ранее не попадали в списки обмена.

А 25 мая из плена РФ освободили еще 303 украинцев, в том числе 70 бойцов, которые участвовали в обороне Мариуполя.