У РФ назвали дату і місце зустрічі Путіна і Кім Чен Ина

Стали відомі дата і місце зустрічі президента РФ Володимира Путіна і лідера Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що переговори заплановані на 25 квітня і пройдуть у Владивостоці. Переговори пройдуть в кампусі Далекосхідного федерального університету (ДВФУ) на острові Російський.

Лідер КНДР проведе ніч з 23 на 24 квітня в північнокорейському місті Раджин на узбережжі Східного моря, і після цього відправиться в бік Росії. Після переговорів Путін вилетить в Китай, а лідер КНДР проведе ще один день у Владивостоці, де для нього підготовлена культурна програма.

При цьому наголошується, що остаточно програма не затверджена, але серед можливих місць для відвідування називаються Військово-історичний музей Тихоокеанського флоту Росії і Приморська сцена Маріїнського театру.

Кім Чен Ин буде жити в кампусі ДВФУ, там же відбудуться переговори з Путіним. Заняття студентів в університеті скасували з 23 по 27 квітня.

Делегація Кім Чен Ина буде складатися з 230 осіб, члени делегації прибудуть в РФ на броньованому поїзді, який використовував для подорожі по Росії Кім Чен Ір.

Нагадаємо, в жовтні 2018-го президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що Кім Чен Ин незабаром прибуде в РФ.

Додамо, на початку вересня минулого року лідер Північної Кореї підтвердив свою готовність відвідати Росію з офіційним візитом. Він планував обговорити з главою РФ стратегію і перспективу співпраці двох країн.