В РФ назревает экономический конфликт с Беларусью: внешняя разведка раскрыла детали

Именно поэтому крупнейший российский производитель "Цемрос", объединяющий 16 цементных заводов и более 30 карьеров в 13 регионах, с 1 октября переходит на четырехдневную рабочую неделю. В холдинге, принадлежащем прокремлевскому олигарху Олегу Дерипаске, предлагают ограничить импорт и ввести пятилетние антидемпинговые пошлины, чтобы защитить местных производителей.

Главный "виновник" перенасыщения рынка - белорусский цемент, который вместе с поставками из Казахстана, Ирана, Китая и Вьетнама уже вытесняет российскую продукцию с местного рынка.

За последние пять лет импорт вырос почти втрое, тогда как внутреннее потребление поднялось менее чем на 16 %. В результате иностранный цемент по объемам уже сравнялся с годовой продукцией нескольких российских заводов, вынуждая их сокращать производство.

Российские производители цемента хотят зафиксировать импорт на уровне 1,5 млн тонн в год, это даст дополнительную загрузку минимум 2 млн тонн для местных мощностей. Иначе в 2025 году рынок может просесть на 10-15% от уровня 2024 года, когда спрос составлял около 67 млн тонн.