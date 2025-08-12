RU

Встреча Трампа и Путина Война в Украине

В РФ назревает экономический конфликт с Беларусью: внешняя разведка раскрыла детали

Фото: в РФ назревает экономический конфликт с Беларусью (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В России назревает экономический конфликт с Беларусью из-за переизбытка и падения продаж цемента на внутреннем и экспортном рынках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки Украины.

Именно поэтому крупнейший российский производитель "Цемрос", объединяющий 16 цементных заводов и более 30 карьеров в 13 регионах, с 1 октября переходит на четырехдневную рабочую неделю. В холдинге, принадлежащем прокремлевскому олигарху Олегу Дерипаске, предлагают ограничить импорт и ввести пятилетние антидемпинговые пошлины, чтобы защитить местных производителей.

Главный "виновник" перенасыщения рынка - белорусский цемент, который вместе с поставками из Казахстана, Ирана, Китая и Вьетнама уже вытесняет российскую продукцию с местного рынка.

За последние пять лет импорт вырос почти втрое, тогда как внутреннее потребление поднялось менее чем на 16 %. В результате иностранный цемент по объемам уже сравнялся с годовой продукцией нескольких российских заводов, вынуждая их сокращать производство.

Российские производители цемента хотят зафиксировать импорт на уровне 1,5 млн тонн в год, это даст дополнительную загрузку минимум 2 млн тонн для местных мощностей. Иначе в 2025 году рынок может просесть на 10-15% от уровня 2024 года, когда спрос составлял около 67 млн тонн.

 

Проблемы в экономике РФ

Напомним, что несмотря на попытки российских властей удержать экономику на плаву за счет оборонного сектора, единственной растущей отраслью в гражданском производстве стала ритуальная.

Также сообщалось, что крупнейшие российские экспортеры сократили запланированный объем поставок по железной дороге на 2025 год.

Объемы грузоперевозок, которые в 2024 году достигли 15-летнего минимума, служат полезным индикатором состояния производственного сектора экспортно-ориентированной экономики России.

В то же время ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что российский диктатор Владимир Путин все больше обеспокоен проблемами в российской экономике военного времени.

Российская ФедерацияБеларусь