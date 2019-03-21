РФ призначила психіатричну експертизу всім захопленим морякам

Адвокат Микола Полозов заявив, що російські слідчі призначили психолого-психіатричну експертизу всім 24 військовополоненим українським морякам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Полозова в Facebook.

Адвокат повідомив, що 21 березня відбулися слідчі дії щодо військовополоненого українського моряка Михайла Власюка. Його разом з адвокатом ознайомили з постановою про призначення комісійної комплексної амбулаторної психолого-психіатричної судової експертизи. Захист заперечував проти призначення експертизи.

"Таким чином, станом на сьогоднішній день, комісійна комплексна амбулаторна психолого-психіатрична експертиза призначена щодо всіх 24 військовополонених українських моряків", - сказав адвокат

Проведення експертиз має розпочатися наступного тижня в ФГБУ "Національний медичний дослідний центр психіатрії та наркології імені В. П.Сербського" МОЗ Росії.

Нагадаємо, українські моряки потрапили в полон в РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018 року, троє з них отримали поранення. В РФ моряків звинуватили у незаконному перетині кордону. Українці своєї провини не визнають та вважають себе військовополоненими. Всі моряки перебувають в СІЗО на час проведення російського слідства.

РБК-Україна писало, що спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що Росія незаконно утримує захоплених в Керченському проливі українських моряків, бо не хоче вирішувати питання їхнього звільнення під час виборів в Україні.