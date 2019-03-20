РФ призначила психіатричну експертизу майже всім захопленим морякам

Адвокат Микола Полозов заявив, що російські слідчі призначили психолого-психіатричну експертизу вже для 23 військовополонених українських моряка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Полозова у Facebook.

Як зазначається, у середу 20 березня відбулися слідчі дії щодо військовополоненого українського моряка, командира МБАК "Нікополь" Богдана Небилиці. Його разом з адвокатом ознайомили з постановою про призначення комісійної комплексної амбулаторної психолого-психіатричної експертизи.

Захист заперечував проти призначення експертизи з тих підстав, що норми міжнародного гуманітарного права, зокрема III Женевська конвенція від 12.08.1949 "Про поводження з військовополоненими", не передбачають проведення таких дій у відношенні військовополонених. Разом з тим, слідство, незважаючи на заперечення захисту, має намір провести експертизу.

"Всього з постановами про призначення експертизи ознайомлені 23 військовополонених українських моряка. Остання постанова буде представлена для ознайомлення військовополоненому Михайлу Власюку і його адвокату завтра, 21 березня", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що Українському військовополоненому моряку Василю Сороці зробили операцію в Російській Федерації 18 березня.

Нагадаємо українські моряки потрапили в полон в РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018 року.