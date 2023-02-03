РФ наступает на четырех направлениях, а украинские военные атаковали вражеский ЗРК, - Генштаб

В течение суток российские оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Барвенково Харьковской области, есть жертвы среди гражданского населения. Кроме того, враг совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть большая опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, несет большие потери в личном составе и военной технике.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Вместе с тем продолжаются обстрелы войсками российской федерации населенных пунктов вблизи государственной границы. Под огневое влияние попали районы населённых пунктов Тимоновичи и Гремяч Черниговской области; Рожковичи, Товстодубово, Студенок, Стариковое, Волфин и Николаевка на Сумщине и Ветеринарное, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Гатище и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы Двуречной, Западного, Голубовки, Купянска, Кисловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении под вражеский огонь попали Торское Донецкой области и Макеевка, Червонопоповка и Диброва - Луганской.

На Бахмутском направлении пострадали Спорное, Веселое, Белогоровка, Прасковье, Бахмут, Ивановское и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Тоненькое, Водяное, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском направлении обстрелам из танков, минометов и артиллерии подверглись Нескучное, Богоявленка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском - под вражеский огонь попали районы более 15 населенных пунктов. Среди них - Новополь и Времовка Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйпольское, Новоданиловка и Малая Токмачка на Запорожье и Херсоне, Качкаровке и Казацком.

Противник продолжает нести потери. Так, в Беловодске Луганской области, оккупанты обустроили Центральную районную больницу под военный госпиталь и привезли туда в 120 раненых военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.

Для восполнения своих потерь в живой силе противник продолжает вербовочную кампанию среди заключенных. За последнюю неделю в исправительных заведениях Новосибирской области Российской Федерации было завербовано до 1000 наемников.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения врага и 1 - по позиции его ЗРК. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины вместе с тем поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.