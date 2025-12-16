РФ наращивает производство танков, дронов и ракет: в ЦПД назвали ключевые причины

"Россия продолжает наращивать производство танков, дронов, вертолетов, ракет. Все это происходит несмотря на реальные экономические проблемы", - отметил Коваленко.

По его словам, это является демонстрацией того, что российский диктатор Владимир Путин пытается компенсировать своим элитам, которые зарабатывают на ВПК, потери в других секторах заработков из-за санкций оборонным заказом.

"Но также такие действия свидетельствуют о неизменности курса режима Путина по продолжению войны, как основы существования этого режима и нынешней России", - добавил он.

Руководитель ЦПД СНБО также отметил, что, соответственно, без изменения этого видения невозможно обезопасить Европу от войны, никак, к сожалению. Нужно изменить режим и мировоззрение России.