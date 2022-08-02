РФ нанесла ракетний удар по Львівській області: перші подробиці

У вівторок, 2 серпня, російські окупанти обстріляли ракетами територію Львівської області. Під ударом опинився Червоноградський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Львівської ОВА Максима Козицького.

За інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ , у Львівській області внаслідок атаки окупантів було знищено зенітний ракетний комплекс. Завдані збитки та кількість постраждалих ще уточнюється.

За його словами, оперативні служби виїхали на місце.

"Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару", - розповів він.

Як повідомлялось, під ранок 25 червня Львівська область піддалася ракетним атакам. Росія випустила шість ракет з Чорного моря, дві з яких вдалося збити.

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