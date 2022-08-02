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РФ нанесла ракетний удар по Львівській області: перші подробиці

Фото: РФ нанесла ракетний удар по Львівській області (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 2 серпня, російські окупанти обстріляли ракетами територію Львівської області. Під ударом опинився Червоноградський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Львівської ОВА Максима Козицького.

"Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару", - розповів він.

За його словами, оперативні служби виїхали на місце.

Оновлено 19:55

За інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, у Львівській області внаслідок атаки окупантів було знищено зенітний ракетний комплекс. Завдані збитки та кількість постраждалих ще уточнюється.

Як повідомлялось, під ранок 25 червня Львівська область піддалася ракетним атакам. Росія випустила шість ракет з Чорного моря, дві з яких вдалося збити.

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Львівська область