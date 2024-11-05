Западные спецслужбы обнаружили два зажигательных устройства, которые были отправлены через службу DHL. По их мнению, это была часть тайной операции РФ, которая в дальнейшем должна была спровоцировать пожары на бортах гражданских самолетов. Похожие устройства вспыхнули в июле в логистических центрах DHL в Лейпциге (Германия) и Бирмингеме (Великобритания).

Как отмечает издание, инциденты с пожарами запустили международный поиск виновных. Следователи и разведывательные агентства в Европе установили, что во "взрывных посылках" содержались электромассажеры, которых начинили легковоспламеняющимся веществом на основе магния. Следователи пришли к выводу, что они были частью более широкого заговора российских спецслужб.

Организаторов взрывов в Германии и Британии искали по всей Европе. Национальная прокуратура Польши арестовала четырех человек и обвинила их в участии в диверсионных или террористических операциях от имени иностранной разведки. Следователи не раскрыли их имена и национальности. Продолжается поиск еще по меньшей мере двух причастных.

В прокуратуре подтвердили, что целью взрывов было тестирование канала передачи таких посылок, которые впоследствии планировали отправить в США и Канаду.

В ответ на запрос The Wall Street Journal, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "никогда не слышали никаких официальных обвинений" в причастности России.

Он назвал публикацию издания "традиционными необоснованными инсинуациями со стороны СМИ".