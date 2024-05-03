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Пожар в Берлине. Горит склад производителя Iris-T, но о системах ПВО речь не идет, - СМИ

Пятница 03 мая 2024 17:05
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Пожар в Берлине. Горит склад производителя Iris-T, но о системах ПВО речь не идет, - СМИ Фото: в Берлине горит состав производителя Iris-T, но о системах ПВО речь не идет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Берлине горит склад компании Diehl, которая среди прочего производит системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Впрочем, этот пожар не угрожает темпам производства зенитных ракетных установок (ЗРК).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Как отмечает издание, в Берлине горит предприятие Diehl Metall, но не Diehl Defense. Все они принадлежат корпорации Diehl, объем продаж которой составляет 3,5 млрд евро в год (3,77 млрд долларов). Корпорация также включает:

  • Diehl Aviation;
  • Diehl Controls;
  • Diehl Metering;
  • десятки отдельных производственных подразделений и площадок.

"И как раз помещение одного из них - Diehl Metal Applications GmbH и пострадало от пожара. Оно занимается изделиями из медных сплавов, гальванической обработкой, сложными штампованными изделиями", - добавляет Defense Express.

Отмечается, что вероятно часть продукции пострадавшего предприятия задействована в производстве ракет или зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T, впрочем, речь не идет о конечном этапе. В связи с этим нельзя сказать о катастрофической угрозе темпам производства ЗРК.

Пожар в Берлине

Пожар произошел сегодня, 3 мая, на металлургическом заводе в Берлине, в результате чего часть города накрыл токсичный дым. Огонь охватил около 2 тысяч квадратных метров площади. Пока известно, что огнеборцам удалось локализовать огонь.

Официальный сайт Берлина сообщил о риске выброса химикатов из-за пожара, а жителей столицы призвали по возможности сидеть дома и закрыть окна с дверью.

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