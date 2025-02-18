РФ пыталась штурмовать возле Константинополя, продолжаются мероприятия по выявлению противника

По данным военных, враг атаковал в районах Новоселки, Ровнополя, Нового Комара и в направлении Бурлацкого.

А для доставки штурмовых подразделений в направлениях на Зеленовку и Константинополь противник применил авто- и мототехнику, которая была поражена огнем нашей артиллерии.

Там продолжается поиск и уничтожение остатков штурмовых групп противника.

Стоит напомнить, в начале февраля российская армия попыталась штурмовать позиции украинских военных неподалеку Великой Новоселки. По технике оккупантов было нанесено огневое поражение.

А за прошедшие сутки на фронте состоялось 139 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском, а также Новопавловском направлениях.

Также с начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 861 тысячи единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще около 1170 российских террористов. Также было уничтожено: