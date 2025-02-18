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РФ пыталась штурмовать возле Константинополя, продолжаются мероприятия по выявлению противника

Иллюстративное фото: РФ пыталась штурмовать возле Константинополя (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия активизировала свои штурмы на Новопавловском направлении. Враг атаковал возле ряда населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

По данным военных, враг атаковал в районах Новоселки, Ровнополя, Нового Комара и в направлении Бурлацкого.

А для доставки штурмовых подразделений в направлениях на Зеленовку и Константинополь противник применил авто- и мототехнику, которая была поражена огнем нашей артиллерии.

Там продолжается поиск и уничтожение остатков штурмовых групп противника.

Стоит напомнить, в начале февраля российская армия попыталась штурмовать позиции украинских военных неподалеку Великой Новоселки. По технике оккупантов было нанесено огневое поражение.

А за прошедшие сутки на фронте состоялось 139 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Покровском, а также Новопавловском направлениях.

Также с начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 861 тысячи единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще около 1170 российских террористов. Также было уничтожено:

  • 12 танков;
  • 12 боевых бронированных машин;
  • 53 артиллерийские системы и не только.

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