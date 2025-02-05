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РФ пыталась прорвать оборону ВСУ на Лиманском направлении: Генштаб показал карты боев

Иллюстративное фото: украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки на фронте в Украине зафиксировано 85 боевых столкновений. Россияне использовали для поражения 2711 дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 76 авиационных ударов, в частности, привлек две ракеты и сбросил 124 КАБ.

Кроме этого, совершил более пяти тысяч триста обстрелов, из них 81 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 2711 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов:

  • Уды;
  • Салтыне;
  • Казачья Лопань;
  • Константиновка;
  • Константинополь;
  • Вольное Поле;
  • Бурлацкое;
  • Андреевка;
  • Удачное;
  • Гуляйполе;
  • Новополье;
  • Орехов;
  • Херсон.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении враг один раз штурмовал позиции наших войск в районе Волчанска.

Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Загрызово, Петропавловки, Лозовой и в направлении Новоосиново на Купянском направлении, где за сутки произошло семь атак оккупантов.

За прошедшие сутки враг дважды атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Ямполовка и Диброва.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Ступочек, Предтечино и Часового Яра.

Десять атак совершил враг на Торецком направлении в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 наступательных действий агрессора в районах Калинового, Миролюбовки, Луча, Котлиного, Удачного, Успеновки, Андреевки и Дачного.

Силы обороны отбили две вражеских атаки на Новопавловском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Разлива и Зеленовки.

На Гуляйпольском направлении три атаки захватчиков отражены украинскими защитниками вблизи Новоселки.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников, пытался продвинуться в направлении Новоданиловки и Малой Токмачки.

На Северском и Приднепровском направлении враг активных действий не проводил.

 

За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 12 боестолкновений, враг нанес 46 авиационных ударов, сбросив 67 управляемых бомб, также нанес 378 артиллерийских обстрелов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники, две артиллерийские системы и одну станцию РЭБ противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1140 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, 12 боевых бронированных машин, 52 артиллерийских системы, 99 БпЛА оперативно-тактического уровня, 157 автомобилей, две единицы специальной техники оккупантов и одну тяжелую огнеметную систему.

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Война в Украине