РФ пытается сорвать процесс возвращения детей через псевдоблаготворительные фонды, - Лубинец

"Россия запускает свои "щупальца" в процесс возвращения украинских детей из ВОТ и РФ. И делает это, в частности, через различные благотворительные фонды", - написал Лубинец.

В частности, по его словам, благодаря одному из народных депутатов Украины, состоялась коммуникация между работниками Офиса омбудсмена и руководительницей благотворительного фонда, которая заявила о намерении присоединиться к возвращению украинских детей. После предварительных консультаций был подписан соответствующий меморандум о сотрудничестве.

"Фонд действительно оказывал помощь, за что мы публично выражали благодарность", - отметил омбудсмен.

В то же время он подчеркнул, что во время встреч с его участием не обсуждались никакие вопросы финансирования. Финансовая поддержка направлялась исключительно на помощь семьям, которые ждали возвращения детей.

Впоследствии, по словам Лубинца, Офис омбудсмена начал фиксировать ряд тревожных действий со стороны руководительницы указанного фонда:

настойчивые требования об участии в рабочих совещаниях;

попытки получить доступ к персональным данным детей, которые еще остаются на ВОТ и в России;

заинтересованность в деталях логистики возвращения и маршрутах;

попытки установить, кто именно оказывает помощь в этом процессе на временно оккупированных территориях и в РФ.

Омбудсман отметил, что вся эта информация является чрезвычайно чувствительной и засекреченной.

"Ее разглашение может поставить под угрозу не только эффективность операций по возвращению, но и безопасность людей, которые непосредственно способствуют этим процессам. Эти люди подвергаются серьезным угрозам, включая риск для жизни", - подчеркнул он.

Лубинец добавил, что в связи с невозможностью удовлетворения вышеупомянутых требований, сотрудничество с фондом было прекращено. Срок действия меморандума завершался и взаимодействие было прекращено.

По словам омбудсмена, с тех пор прошел год и в медиа начала распространяться информация, направленная, по его мнению, на дискредитацию работы украинских государственных органов, в частности - усилий по возвращению украинских детей с временно оккупированных территорий и территории РФ. Он отметил, что информационная атака была направлена и лично против него.

"Неизвестные лица, связанные с вышеупомянутой организацией, начали распространять дезинформацию, в том числе и через международные каналы, обвиняя в якобы коррупционных действиях", - сообщил он.

По мнению Лубинца, такая активность совпадает с информационными операциями РФ, цель которых - дискредитировать украинские государственные институты и сорвать процесс возвращения детей.

Кроме того, представители этого фонда обратились в правоохранительные органы.

"Мы полностью открыты и ожидаем прозрачные выводы согласно действующему законодательству", - отметил он в контексте этого.

Уполномоченный упомянул информацию из открытых источников, что представительница фонда якобы осуществляла международные поездки, где представляла себя как партнер украинских государственных органов, собирая при этом значительные суммы средств.

"Речь идет о миллионах евро. В то время как публично задекларированная ею сумма, потраченная на возвращение детей, составила лишь 18 тысяч долларов США. Это вызывает закономерные вопросы: где остальные собранные средства?", - отметил он.

Кроме того, Лубинец отметил, что это лицо якобы пыталась организовать пресс-конференцию для представителя страны-агрессора. Он также отметил, что главой киевского офиса ее организации является бывшая гражданка РФ, которая сейчас пользуется дипломатическим паспортом как жена иностранного дипломата.

"Эта информация уже частично есть в публичном пространстве и известна соответствующим государственным органам", - подчеркнул омбудсмен.

Лубинец призвал граждан Украины, журналистов и международных партнеров критически относиться к подобным кампаниям.

"РФ использует все возможные каналы - включая псевдоблаготворителей - для срыва гуманитарных процессов. Особенно - возвращения украинских детей", - подчеркнул он.