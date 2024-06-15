РФ пытается отвлечь мир от Глобального саммита мира, - США в ООН

По словам американского дипломата, такими намерениями Кремля и можно объяснить созыв страной-агрессором Совбеза ООН yf 14 июня - именно накануне мирного саммита по Украине.

Вуд назвал это "прозрачной попыткой" со стороны России не только "отвлечь" мир, а также и попыткой переложить вину за войну и "то, что происходит в Украине, на кого угодно, но только не себя"

Представитель Штатов в ООН также отметил, что Москва желает, чтобы мировое сообщество поверило, что достичь мира якобы мешает именно то, что Украина защищает свой суверенитет и территориальную целостность от широкомасштабной военной агрессии РФ.

Глобальный саммит мира в Швейцарии

Ранее сообщалось, что 15-16 июня в Швейцарии состоится саммит мира, на котором будут рассматривать украинскую формулу мира. Она должна приблизить завершение войны РФ против Украины на справедливых условиях.

В преддверии мероприятия, 14 июня, в МИД Швейцарии обнародовали перечень государств и организаций, представители которых посетят саммит. Это - 92 страны.

О том, чего стремится на саммите Украина - в материале "Умеренный успех. Что Украина хочет получить от Саммита мира". А о том, что такое "формула мира" Зеленского и что она предполагает - читайте в материале РБК-Украина.