РФ после неудачи в 2022 году усилила давление на Великую Новоселку, - британская разведка
Российские войска снова усилили давление на Великую Новоселку в Донецкой области. Это не первая попытка противника захватить населенный пункт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).
"В центре Донецкой области российские войска усилили давление на город Великая Новоселка", - говорится в сводке.
Оккупационные войска РФ продвинулись на север, чтобы захватить села Нескучное и Времовка, последнее расположено к западу от города Великая Новоселка.
В разведке Британии напоминают, что попытка России захватить город летом 2022 года потерпела неудачу, а в 2023 году Украина оттеснила российские силы на юг.
"Продвижение России на этой оси произошло после того, как она захватила другие города на востоке - в частности, Угледар в октябре 2024 года и Курахово в январе 2025 года", - добавили в разведке.
скриншот deepstatemap.live
Ситуация на фронте
Стоит отметить, что за минувшие сутки Силы обороны отбили 19 вражеских атак на Новопавловском направлении. Как сообщили в Генштабе ВСУ, активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Великой Новоселки.
В ОСГВ "Хортица" отметили, что россияне активизировались возле Великой Новоселки. Противник, пользуясь сложными погодными условиями, проводил наступательные действия с целью блокирования Великой Новоселки, применял бронетехнику.
По данным сервиса Deep State, враг штурмует район молокозавода, АЗС, общежития и аэродрома.
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